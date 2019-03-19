吃貨必嚐！日清泡麵推「台灣麵線」口味　還嚐得到香菜

▲日清泡麵將於4月推「台灣麵線」口味，吃貨們快去試試看～（圖／翻攝自www.nissin.com）

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常常以新奇口味吸客的日清泡麵，現在又有全新商品了，那就是把台灣國民美食「麵線」濃縮進泡麵裡！從外包裝來看，連評價兩極的「香菜」都放進去，近期要去日本玩的朋友，可千萬別錯過。

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▲日清在2017年就推出過「台灣麵線」口味，嚐過的人都給高度回饋。（圖／翻攝自_aoml IG）

其實這並不是日清泡麵第一次推出「台灣麵線」口味，早在2017年3月就與日本7-11合作過。根據吃過的網友表示，鰹魚湯頭配上雞肉、香菜佐料，神似阿宗麵線的口味。只不過終究不是麵線，口感還是有差，也有人指出若加點辣會更棒。

相同的口味將在4月重新上架，是非油炸麵條的「麵職人」系列旗下口味。以外包裝來看，同樣是鰹魚湯底、用小麥製成麵底。示意圖上還有如香菜末的蔬菜點綴，令人好奇實際嚐起來的滋味。

▲2018年11月推出有「真的海膽」在內的泡麵，讓日清受到許多人關注。（圖／翻攝自www.nissin.com）

同時登場的還有蘭州辣牛肉湯風味，加入蘭州特色辣椒油，肯定能滿足愛吃辣的朋友胃口。兩種口味都引發吃貨高度興趣，快點求日本的朋友囤貨、代購吧～

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