凌晨下班回家！她打開燈見陌生衣物…一轉頭「裸男」床底撲來

▲地上充滿陌生衣物及武器。（圖／翻攝自Ake Srisuwan臉書）

記者朱世凱／綜合外電報導

泰國一名年輕女服務生凌晨4點下班回家，發現家裡飄散著不屬於自己的味道，當她把電燈打開時，映入眼簾的全是陌生衣物，沒想到下一秒，一個全裸男子從床底朝她撲過來，嚇得她驚聲尖叫。

據《曼谷椰子網》（Coconuts Bangkok）報導，22歲的小美（化名）在餐廳工作，凌晨4點左右下班回到家時，突然覺得房間有股味道，她一打開電燈又見到陌生衣物，隨即把門關上想好好研究情況，不料一轉頭，一個身高大約170公分的全裸男子瞬間從床底衝出來，手裡還揮舞15公分菜刀，嚇得她不知所措，隨即跟對方搏鬥，臉上還因此掛彩。

不過男子手持武器，小美最終只能任他擺布。裸男一邊拿刀，一邊撫摸小美身體，之後還脫掉女方衣服，用雙手跟嘴巴繼續猥褻。小美見到對方手裡刀子放到地上，便趁機將武器踢到遠方，之後放聲狂叫，讓裸男嚇得軟掉趕緊奪門而出。

▼女子臉部掛彩。（圖／翻攝自Ake Srisuwan臉書）

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隨後小美報警說自己遭到羞辱，房間還留下男子衣物、刀子、毒品和保險套。警方表示，嫌犯連保險套和潤滑劑都帶過來了，顯然是用心籌備了一段時間，目前正積極追捕當中。小美事後到院治療，所幸只有臉頰及頭部擦傷，現已無大礙。

網友看完紛紛直呼「好誇張」，「這要嘛不是吸毒，要嘛就是喝醉酒了」、「這真的該判死刑」、「怎麼闖進去的啊？好扯」、「不敢相信這種類似電影的情節會發生」。