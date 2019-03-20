【奧斯塔羅】是念舊還是傷太深？為何總放不下過去的感情

想回頭，但感情已經結束

想往前，但心中卻有些疙瘩

面對這樣的感情窘境

你也感到厭煩了嗎？

今天奧斯就要來和你一起看看

為何總放不下過去的情感吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選到這組牌的朋友，心中那段傷痕或是遺憾還是沒有解決吧？這樣的牌組代表受傷與前進，雖然你知道過去的感情已經結束了，該整理好自己出發向前，但只要獨自一人或是面對街道上的情侶時，心中好像還有一點疙瘩，奧斯會建議這牌組的朋友，其實你很清楚過去的戀情，是不可能繼續的，既然如此，不如先好好的面對那樣的情緒，想通了以後，自然就會更有信心喔！

牌ll

選到這組牌的朋友，你們相當明白過去的戀情早就結束了，也知道自己該尋找更適合自己的對象，但這樣的牌組好像道出了你們內心的結始終沒有解開，那些難以解決的問題，並沒有隨著結束而逐漸淡忘，反而與你形影不離，奧斯要說你們似乎把過去的問題，深刻的記在心裡了，常常覺得下一個對象會不會也是這樣，奧斯提醒你們，每段戀情都是全新開始，雖然牢記過去的警惕是好的，但別因此成為戀愛中的絆腳石喔！

牌lll

選到這組牌的朋友，過去的戀情是不是存在著不誠實的因素呢？這樣牌組代表隱瞞與欺騙，而情感上的欺瞞，使你過去的戀情，有了遺憾甚至是憤怒，但奧斯真的要說，面對人事以非的戀情，始終會過去的，別一竿子打翻一條船，下一個出現的對象，會是個完全不一樣的人，所以奧斯建議你，要重新出發，別受到過去的戀情影響。

牌lV

選到這組牌的朋友，你們是完美主義者嗎？這樣的牌組相當特別，你們面對每一段戀愛時，都會將戀愛當作最後一段再談，你們似乎不太習慣在愛情的世界中尋尋覓覓，你們渴望的是穩定的戀情與未來，所以談上一段感情後，就會希望這會是最後一段，不過，你們渴望結果卻忘了過程，奧斯要提醒你要多加修正。另外，雖然受了傷，還是要相信愛情，別因為戀情結束或受傷就不相信愛情喔！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜