每天2杯手搖飲「早死風險增63%」！　哈佛研究：喝越多死越快

▲哈佛新研究指出每日兩杯飲料以上的人早死風險增，女性提高63%，男性則多29%。（圖／視覺中國CFP）



實習記者陳妙津／綜合報導

每天兩杯以上飲料易早死！哈佛大學近日公布一項研究報告，如果每日喝超過2杯含糖飲品者，和一個月內喝少於1杯的人相比更容易早逝，原因大多為心血管疾病、癌症，女性風險增加63%，男性則多了29%，警告飲料不離手的人們「喝越多，死越快」。

據CNN報導，該研究為哈佛大學公共衛生學院博士馬利克領軍，18日在「循環」期刊上發表成果。研究追蹤了近30年來，12萬人的飲食數據，並盡可能排除生活習慣、菸酒等相關因素影響，結果發現越愛喝含糖飲料的人越早逝，又以女性風險大增，其中31%的人死於心血管疾病，18%死於癌症，特別是罹患結腸癌及乳癌。

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▲雖然人工甜味劑可能降低機率，但影響程度不高，專家仍建議最好喝水。（圖／視覺中國CFP）



馬利克表示，除了造成肥胖、心臟病和2型糖尿病外，早死也是不可忽視的危機，包括軟性飲料、果汁、能量飲料、運動飲料都可會帶來影響，雖然以添加人工甜味劑的方式取代一般飲料能降低風險，但影響幅度有限，建議人們最好還是喝水就好，因為每消耗一種含糖飲料，死於心臟病的風險就會增加10%。

▲▼ 碳酸飲料和能量飲料都會造成早死風險提高。（圖／取自免費圖庫pixabay）



根據美國聯邦健康指南，一個人一天所需攝取的糖佔總卡路里不到10%，也就是說，對每天消耗2千卡路里的人而言，不能夠攝取高於200卡路里的糖份，而含糖飲料很可能就已經佔了150卡路里，或是每日攝取額度的75%。目前研究正進一步檢視含糖飲料與早死之間的關聯。