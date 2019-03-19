YSL粉絲看過來！巴黎空運化妝箱、黑金口紅架，通通送給你

▲母親節檔期開打，YSL端出超吸睛的限量滿額贈。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

母親節大戰即將開打，女孩們現正是入手美妝大好時機，不僅有折扣，更有瘋狂滿額贈。品牌贈送小ml數組合已不是新鮮事，YSL這次竟拿出從巴黎空運來的化妝箱和超有質感的黑金口紅架當作贈品，據說日妞搶到瘋狂，幸運的是台灣還有配額，可別錯過這次好機會！

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▲美妝版網友紛紛表示，太值得收藏。（圖／記者曾怡嘉攝、品牌提供）

瞄準夢幻贈禮，精準下手

身為YSL粉，怎能錯過下手好時機？母親節第一波最吸睛的就是這兩款滿額禮，包括日本一個難求的唇彩收納架，還有從巴黎空運來的訂製化妝箱，想要收藏不趁這波要再也買不到！





▲收納架不只能放口紅，聰明隔間連保養品、粉餅都能一同收納。（圖／品牌提供）

滿額禮3,500元起跳，唇彩收納架最難搶

YSL揪感心，預約即贈送預約禮，包括眼唇卸妝液5ml與CC霜5ml。滿額禮則是3,500元起跳，若消費滿1,2000元可獲得時尚訂製唇彩收納架，滿3,0000元更可擁有時尚化妝箱與慾望巴黎香氛身體旅行組，快找親朋好友一起湊一湊吧。

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