11歲「小梅西」跑步機上展盤球神技　在熱刺踢球還是Nike大使

▲卡特在跑步機上大展盤球神技。（圖／Instagram／ramelldo07）

國際中心／綜合報導

英國倫敦的11歲男孩卡特（Ramell Carter）在跑步機上一展盤球神技，純熟的技巧與專注的模樣，讓他在Instagram上爆紅，擁有16.3萬位追蹤者。卡特目前在英格蘭超級聯賽球隊─托特漢姆熱刺隊（Tottenham Hotspur Football Club）的青年會踢球，也是Nike與JD Sports的宣傳大使。

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▲卡特在托特漢姆熱刺隊青年球會踢球。（圖／Instagram／ramelldo07）

由練球影片中，可以見到卡特精準的控球，同時提升跑步機的速度；無論是快速行進或花式過人，對他來說都顯得輕而易舉，網友留言稱他是「小梅西」，也有人對他不可限量的前程表示期待。

熱刺隊在這個賽季的30場比賽中取得20場勝利，名列英超第三。韓國足球名將孫興慜（Son Heung-min）、英格蘭代表隊「三獅軍團」隊長凱恩（Harry Kane）、法國國家隊隊長洛里斯（Hugo Lloris）目前都於熱刺隊效力。

▼左至右分別為孫興慜、凱恩、洛里斯。（圖／路透）