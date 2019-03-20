適合春天的「紅色系」美甲5種變化　水波紋顯氣質、透明感超清新

誰說紅色美甲，只能在聖誕節、過年的時候做，這邊特搜好幾款適合春天做的紅色美甲，利用一點點小變化，就能讓顏色比較重的紅色美甲瞬間有春天的輕盈感！

春天紅色美甲推薦1. 最夯「水波紋」，顯白又輕盈

你們看看那個水波紋，超級美～透過銀色、玫瑰金等具「金子」光澤的顏色，不僅顯白，還能藉由水波紋讓手指看起來更加修長！也讓紅色美甲顯得更特別，不易撞款～

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你們看看這玫瑰光的水波紋，有夠好看，能讓整個紅色美甲質感再提升！

春天紅色美甲推薦2. 透明層次感，宛若琥珀

想看起來清爽、更有春天輕盈感的人，很推薦將顏色「透明化」整體質感會很像琥珀一樣，指片會有漸層的感覺，適當加上金色點綴，就能提升質感～

春天紅色美甲推薦3. 以「花」點綴，散發精緻小女人味

說到春天就會想到「花」，像是這款雖然整體顏色粉嫩，但在玫瑰花的地方用修飾東方人偏黃肌膚的玫紅色塗滿作點綴，瞬間提升質感。

全體長這樣～你們看看這精緻程度是不是不得了！給人溫柔花仙子的感覺，是款男生女生都會喜歡的春天紅色美甲喔～

想要紅色的範圍多一點？沒問題，像是這樣明度降低的復古花朵款式也相當適合春天，尤其再用小珍珠與金色作點綴，溫柔與精緻感大爆棚！

春天紅色美甲推薦4. 大方紅配綠，超可愛抹茶紅豆

大家都說紅配綠狗臭屁，穿衣服我們也會盡量避免這兩個色同時出現，但春天這樣搭其實很合理！將明度都降低，搭起來就像是「抹茶紅豆」超級無敵可愛，且不必填滿全部的指甲，適當留白就變得很有質感。

想要紅色多一點的人，可以參考下面這款～還用了金色作點綴，讓款式不僅可愛更多了精緻女人感！

在 Instagram 查看這則貼文 프롬비니/대구네일/대구이달의아트/수성구네일/황금동네일（@from_bini）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 10 日 上午 4:19 張貼

春天紅色美甲推薦5. 寶石／幾何點綴，質感大人系

想要有氣勢一點的人，很推薦紅色跟寶石／幾何的組合，尤其白色寶石與紅色美甲的搭配，會讓肌膚看起來很白，完美襯出膚色～

又或是像這款以幾何圖形的寶石來作點綴，紅色美甲不塗滿能讓整體看起來更輕盈，也更春天氣息一些呢！

文／美人圈 圖／翻攝自壹半小紅書、夏目美甲小紅書、秋奈小紅書、旅行中的芝士醬小紅書、snailurumqi小紅書、IG@nailalamode

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