慎入！4公尺巨鱷生吞工人　活捉剖肚驚見一堆人骨

▲大鱷魚長達4公尺。（圖／翻攝自sarawakvoice）

國際中心／綜合報導

馬來西亞一名印尼籍工人，在油棕區河邊沖涼時，慘遭一隻巨鱷拖下水後即不見蹤影。村民於是在事發的河邊設下誘餌，隨後釣到一條4公尺巨鱷，當場打死並剖開鱷魚肚子，果然取出一堆人骨。

據馬來西亞《詩華日報》報導，本月10日下午4時許，一名在油棕園工作的30多歲工人，跟其他工人一起在河邊沖涼時，竟在眾目睽睽之下被一隻大鱷魚拖下河裡，一旁同鄉目睹這一幕卻無法救他，之後工人便完全不見蹤影。當地警方和村民雖展開搜索，但多日來都找不到這名工人身影，當地人研判應該是被鱷魚吃下肚。

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▲噬人鱷魚被剖開肚皮。（圖／翻攝自sarawakvoice）

當地村民於是用長舟搜尋，並肉類做誘餌，終於在18日成功釣起一隻長4公尺、寬0.6公尺、頭部長達0.4公尺的大鱷魚，立刻將巨鱷打死，並當場剖開牠的腹部，駭然看到一堆人類骸骨，推測應該是印尼籍工人的屍骨。

當地警方接獲報案後，立刻趕往距離男子墜河地點約3.5公里的現場，目前已將白骨送往醫院化驗，以確認是否為失蹤的印尼籍工人。

▼剖開鱷魚的肚子，果然取出一堆人骨。（圖／翻攝自Malaysia Hari Ini臉書）