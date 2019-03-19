女大生街頭火辣格鬥　「扯掉比基尼」大露美乳眾男看傻

▲有民眾拍下一群女大生火爆格鬥的誇張畫面。（圖／翻攝自YouTube／NT NeverMind）

國際中心／綜合報導

美國邁阿密南沙灘近日發生比基尼女子打群架的火爆場面，從影片中可看到，一群穿著清涼的女大生竟然在街上打了起來，導致交通大亂，一旁還有許多車輛無法順利通行，但她們卻愈打愈火熱，即使有人不小心春光外洩還是堅持要繼續打下去。

有民眾17日在邁阿密街頭拍到，一群女大生當街上演女女大戰，只見這群女大生穿著清涼的比基尼，大約10幾個人分成多組進行決鬥，有的人彼此互扯頭髮、有的人則是倒在地上拼命纏鬥，畫面看起來十分火爆。

在影片中也可看到，許多路人雖然發現了這場女子亂鬥，卻不上前阻止，反而拿出手機拍攝，還有人在旁叫好，甚至當有人想要阻止這群女子時，有看熱鬧的年輕男子大聲阻止，「讓她們繼續打！」

後來可看到愈來愈多名民眾上前阻止，還有人出言警告，「小心你們全都被抓去關」，但這場女女格鬥一直到影片結束卻還是沒有停止，目前無法清楚衝突發生的原因，也不清楚最後是否有警察到場。由於近來是美國大專院校的春假季節，在邁阿密時常傳出年輕人互相毆打的事件，當地警方已增派更多警力以維持秩序。