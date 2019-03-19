2男機上格鬥打爆鼻見血　只為了她「上廁所沒有穿鞋」

▲2名男子竟然因為穿鞋問題，在機艙內大打出手。（圖／翻攝自YouTube／MY NEWS TV）

國際中心／綜合報導

英國瑞安航空(Ryanair)一架班機近日發生鬥毆事件，2名男子突然在機艙內的狹窄走道上大打出手，其他乘客見狀上前阻止也慘遭波及，其中一人的鼻子甚至慘遭打傷見血，然而引發衝突的原因竟然只是因為一名女子「沒有穿鞋」。

這起事件16日發生在瑞安航空一架從蘇格蘭格拉斯哥(Glasgow)飛往西班牙特內里費島(Tenerife)的班機上，從影片中可看到，2名男子正在機上進行鬥毆，嚇得其他乘客尖叫聲四起，雖然許多人上前想要拉開他們，但2人還是一直在對彼此出拳，導致勸阻民眾因此受傷。

機上一名目擊乘客表示，一名男乘客為了阻止機上鬥毆導致鼻子被咬傷，「我當時就站在那名鼻子受傷的男子身邊，血雖然噴到了我身上，但我不介意，當時只想著要如何幫助他」。還有乘客透露，因為一名女子上廁所時沒穿鞋子遭酒醉男子怒罵，她的男朋友上前理論，2人才會打了起來。

瑞安航空發言人後來對外表示，該航班最後順利落地，一抵達目的地，2名起衝突的男子立即遭警方逮捕並接受調查中。