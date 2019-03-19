Google Docs暗黑功能夯！學生爽聊100％避開老師爸媽視線　紀錄一鍵就清除

▲ 假如課堂沒有使用「Google Docs」，學生則會轉向使用Word網路版網頁，照樣可以聊天。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國時下年輕人最愛用的聊天軟體是什麼呢？根據外媒The Atlantic報導，現在許多10多歲的孩子在無法滑手機時，不論是在學校上課或是回家做作業，只要知道朋友們正在用電腦，就會打開「Google Docs」聊天，不但能規避老師的視線，還能避開父母家長們的監控。

事實上，隨著科技進步，許多課程會搭配使用電腦來輔佐學生，不少學生們利用 Google文書工具來寫筆記，而作用有如微軟Words的「Google Docs」正是許多師生會使用的軟體。只不過，老師們不知道的是，學生還會利用這個軟體來聊天，他們會先複製一份老師的授課資料，接著就能開始打字聊天，只要老師一走近，學生按下Resolve鍵，聊天紀錄就會消失。



「大家都會新創一個頁面，用不同的字體交談，這樣就知道誰是誰了」，15歲的斯凱勒（Skyler，化名）提到，「我有個很要好的朋友，但我們在不同的教室上課，所以我們會發EMAIL通知對方，這樣就可以開始聊天了。」此外，在家裡，學生們也可以透過「Google Docs」來聊天，完美避開父母家長的監控。

儘管此種聊天模式在中學生群體受到歡迎，但在他們升上大學後，便逐漸不再愛用「Google Docs」。現年20歲、來自麻州波士頓市郊的絲凱（Boston）提到，她從5年級開始就沒有用紙、筆傳過紙條，現在已經不再使用「Google Docs」聊天，但那確實是個令人懷舊的回憶。