林依晨遠距婚姻保鮮4招　「日日是好日」隨時能約會

▲林依晨（左）與老公林于超結婚四年甜蜜蜜。（圖／翻攝林依晨微博，以下同）

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林依晨與在美國從事潛水業的老公林于超結婚4年多，不受台、美距離影響，夫妻倆只要誰有空，必定奔向另一半，感情甜蜜蜜，她的婚姻保鮮4招就是培養共通興趣、相同的價值觀、懂得實務的浪漫，滿足「日日是好日」。

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▲林依晨因老公努力學潛水也愛上海洋。

1. 共通的興趣

夫妻倆除了都愛旅行，林依晨也為了經營潛水用品的老公積極培養潛水技能，她曾甜蜜透露：「因為另一半是做潛水相關事業，遇到他後，就更想接觸不一樣的水中活動。」目前她已考取進階潛水執照，兩人可一起探索海洋之美，感情更加溫。

▲兩人一起旅行，林依晨寫下「美景，就在我前方，你，就在我身旁｣。

2. 相同的價值觀

林依晨與老公熱愛海洋，從潛水發現汙染嚴重，決定從自身做起保護地球，夫妻倆積極研究對於大自然相對友善的包材，將逐步改掉老公公司販售潛水器材的塑膠包裝。

▲林依晨深刻體會好男人的務實浪漫。（圖／Pandora提供）

3. 實務的浪漫

女人都希望另一半很浪漫，林依晨當然也有渴望，但她認為：「很多很好的男人，他們的浪漫都非常實務面，例如比較在乎妳吃飽沒或是否凍著了，還有最在意妳心情好不好、誰欺負妳了，哎呀，想一想也挺好的！」

4. 不拘泥節日

林依晨表示情侶、夫妻不拘泥於節日，才日日都好日，隨時都可以製造浪漫，或臨時起意來場約會，「被節日限制住了，又搞得心情不好，不是笨笨的」？她不忘補充，「情人節是很好製造浪漫的機會」！