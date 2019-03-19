馬尼拉人「洗澡只用7罐水」　乾旱將持續至夏日

▲馬尼拉居民排隊，旁邊放著大小桶子，期盼著水車的到來。（圖／EPA Philippines）

國際中心／綜合報導

菲律賓首都馬尼拉遭遇數年來最嚴重的缺水問題，民眾每天提著水桶前往有水車處等候數小時接水，部分醫院甚至拒收較不危急的病患，缺水原因在於降雨和基礎設施不足。當地民眾目前每天斷水4至20小時，造成1200萬人的日常生活大受影響，而在馬尼拉東部地區部分民宅已完全斷水。

據了解，負責馬尼拉大部分地區供水的拉梅沙壩（La Mesa）蓄水降到12年新低，突破臨界水位。截至11日上午6時水位為68.93公尺，低於69公尺的臨界水位，老百姓卻需要很大的用水量。氣象局官員指出，若拉梅沙壩水位持續下降，可能低於21年前的68.75公尺，這也將是有史以來水位最低點。

請繼續往下閱讀...

▲菲律賓馬尼拉市。（圖／路透社）

目前全市將分時段實施限水，以分攤缺水的痛苦，商店裡的水桶和簡便油罐全數遭搶購一空。居民們出動全家大小，提着大小桶子，為的是從好不容易等來的水車多裝些水回家。民眾告訴記者：「我已經學會只用7罐水洗澡，甚至把洗澡水留下冲馬桶」、「我們的時間現在都拿來確保有足夠的水可用，而非做重要的事」。

馬尼拉水公司也警告，缺水問題可能會持續到7月雨季，到時區域水庫才能補水，其中一座水庫水位已降至20年新低。此外，菲律賓政府也坦承，事先已遇見到水源會供不應求，但擴大供水能力的基礎建設項目一再拖延，導致問題出現。參議員也敦促政府研究如何改善科技與基礎建設，以善加利用天然水資源。

目前有一個正在計劃中的主要工程，是斥資3億5500萬美元在首都以南興建的卡利瓦大壩（Kaliwa Dam），這個大壩預計今年動工，2023年建成後，每天可以為馬尼拉及周邊提供60萬噸的用水，可大大地緩解缺水問題。然而這個中資項目卻受到原住民、教會領袖和環保組織的反對和阻撓，他們擔心工程會對環境造成破壞。除此之外，工程至今還未獲得菲律賓環境與天然資源部發放環境依從證書（ECC），能否落實還是個未知數。

▲馬尼拉國際機場。（圖／Manila International Airport 臉書專頁）