衣航黑盒子解密失速原因　與獅航客機攻角「非常、非常相似」

▲法國航空事件調查人員，手提裝著波音737 MAX8黑盒子（飛行紀錄儀）的箱子。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）波音737 MAX8黑盒子有最新發現，衣航墜毀客機的「攻角」（Angle of attack）與印尼獅航空難「非常、非常相似」。攻角為飛行的基本參數之一，用以衡量氣流與機翼間的夾角，如果攻角太高，飛機可能出現失速的情況。

根據《路透社》報導，調查人員指出，根據駕駛艙的通話紀錄器（CVR）顯示，衣航墜毀客機與去年10月獅航空難的攻角數「非常、非常相似」」（very, very similar）。安伯瑞德航空大學（Embry-Riddle Aeronautical University）教授巴洛格（Clint Balog）表示，「如果是這種狀況，獅航和衣航空難確實可能有關連，但目前仍在初步調查階段，尚無法下定論。」

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▲衣索比亞航空公司（Ethiopian Airlines）空難殘骸。（圖／路透社）

報導也提到，獅航空難目前調查的核心，在於駕駛艙電腦針對明顯有缺陷的攻角傳感器做出反應。

針對兩起空難，美國聯邦航空總署（FAA）工程師先前就指出，波音737 MAX的「機動特性增強系統」（Maneuvering Characteristics Augmentation System，MCAS）有嚴重瑕疵，原本這套系統可以轉動飛機的水平翼，把機頭調整為往下來防止失速，但在實際運行時，MCAS轉動尾翼的速度竟比原先的安全評估超出4倍。