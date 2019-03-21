不同膚質的「防曬乳」怎麼選？網友狂推10款質地清爽　擺脫黑肉底

防曬一年四季都不能偷懶，走進藥妝店一看，整排防曬霜攤在那邊卻不知道該選哪個好，只好隨便挑個順眼的下手，No！這樣只會與「美白」越離越遠，因為根據不同膚質有各自適合的防曬霜，這邊整理了以下四大類讓大家一次看懂，下次挑選底妝時就不會NG啦！

＃乾皮防曬首選

如果你的皮膚時常缺水且浮粉的話，那麼你就是乾皮的代表啦！這類膚質較不適合使用那種「搖搖型」的立可白防曬，下面三款網友推薦的保濕型防曬首選喔！

1.Curél 珂潤潤浸保濕防曬乳SPF50+PA+++ NT＄630／60ml



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近期很夯的物理性防曬，珂潤這支算是首推的，標榜各種無添加並且含保濕ceramide成份，如果在上完乳液後擦上可能吸收會比較慢，有網友表示擦完精華液直接上一點都不會覺得乾裂，反而非常保濕不黏膩，但缺點是可能會有點泛白。

2.黛珂 多重防禦隔離乳 SPF50+PA++++ NT＄1,250／60ml

就是這瓶！黛珂這瓶熱門搶手貨一度造成缺貨的狀態。擺脫高係數防曬給人的黏膩印象，質地非常清爽，延展性也很高，而且還添加了防霧霾的功效，相當適合輕熟齡肌。

3.肌膚之鑰 無齡透白防曬乳SPF50+PA+++ NT＄2,900／50ml

▲雖然價格偏高但是成分、功效大大提升！（圖／翻攝自每日頭條、IG）

這款防曬霜跟其他的有一點最大的不同之處，他能夠在高倍持續防曬的同時保留陽光中的紅光，一邊防曬一邊做好抗老保養，還被譽為乾荒型的急救隔離霜！雖然價格偏高但完全值得購入啊！

＃油皮防曬首選

油皮真的好麻煩，曬後不僅會出油還會讓毛孔變得更明顯，建議要選擇較清爽的「凝露狀」防曬、有控油效果更加分！

1.Biore含水防曬保濕水凝乳SPF50+PA++++ NT＄280／50g

▲絕對是開架高CP值好物。（圖／翻攝自Momo摩天網、IG@missymissytt）

開架也能尋覓到好物！Biore這瓶推開後質地非常水潤，不會很油膩，網友評論這款超好吸收但酒精味稍重，而且比較推薦日常通勤防護，上山下海的話預防紫外線比較不夠力。

2.Sofina 保濕日間防禦乳升級版（清爽型）SPF50+／PA++++ NT＄900／30ml

▲清爽型適合油肌！（圖／翻攝自淘寶、Fashionguide）

Sofina這支質地非常水潤，伴隨淡淡香氣的液狀超好推開，吸收得超級快。而標榜清爽型就算是油皮擦上也不用擔心悶臉或泛油光！大概10元大小就可以完成整臉+脖子的防曬，私心覺得輕薄的質地是最大的特色。

3.資生堂 新艷陽‧夏多元防曬乳SPF50+PA+++ NT＄1,250／30ml



▲無油配方十分輕盈。（圖／翻攝自urcosme@喬舒雅）

主打臉部專用的多元防曬霜，無油、質地水潤輕薄，流汗也不易脫落，能為後續上妝加不少分。不過這支在塗抹後較容易泛白，建議膚色較深的朋友慎重考慮一下。

＃敏弱肌防曬推薦

這類型的膚質很容易曬傷或曬黑，非常困擾啊，所以在選擇上面盡量要以物理性的為主喔～

1.FANCL 長效物理防曬露 SPF50+PA ++++ 60ml



▲防曬同時保養。（圖／翻攝自picomico@_girlsserect、makeup secret）

FANCL這支是一款比較安全的高倍物理防曬霜，不僅保濕功能強大外，主推「三效防護成分」的修護抗老配方，皺紋、鬆弛、色斑及雀斑等問題都能有效預防，輕盈的質地很好推開，有亮白的效果但卻不會很死白。

2.安耐曬金鑽高效敏弱肌防曬露 SPF50+PA++++ NT＄950／60ml

安耐曬的金鑚系列已經是出名的紅人，這瓶敏感肌專用不管是大人還是小孩都能安心使用，標榜著沒有添加色素、香料、酒精和防腐劑等，質地也非常清爽，是不可或缺的底妝之一。無論是出門在外、戲水或是在室內都很適合。

3.Dr.ci:labo城野醫生防嗮乳抗敏感舒緩保濕防曬乳 SPF40 PA+++

▲是敏感肌可以放心的品牌。（圖／翻攝自京東）

雖然他的防曬係數不高，但對日常防曬是足夠的！水潤質地擦上臉後不會成膜，不防水是對敏弱肌非常好的，因為容易卸掉不擔心殘留於皮膚上，除此之外有著敏感肌專屬配方，如果長了痘痘或粉刺也可以使用。

＃運動型防曬推薦



長時間待在戶外或者是運動員的話，以下這兩款真的非常適合你們！除了防曬力十足外質感也很輕薄，流汗也不用怕！

1.安耐曬金鑽高效防曬露 EX SPF50+・PA++++ NT＄950／60ml



▲許多人出門遊玩的固定班底！（圖／翻攝自LFC陳彤彤）

同樣出自安耐曬金鑽系列，基本的耐水 、耐汗、耐磨擦就不用多提，尤其是在戶外這些根本就是必備，但是新升級款還添加了50％的美肌保養成分，擦上去更水潤而且皮膚也能被保護得好好的，而大家最擔心這種防水型防曬霜很難卸，這支完全顛覆你的想法，只要沐浴乳或肥皂就能乾淨卸除～

2.資生堂 Perfect UV Protector SPF50+ PA++++ NT＄340／50ml

資生堂的防曬絕對不會令人失望！這一款專門為長時間待在戶外的朋友設計的防曬霜。最值得提的一點就是他遇水遇汗後反而防曬效果更強，輕薄質地就算外頭悶熱臉也不會泛油，這完全是出外必備的無誤啊～

以上四大分類，趕快依照自己的膚況來做挑選，才能從此擺脫曬黑的困擾～

文／美人圈 圖／美人圈

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