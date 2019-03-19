紐國槍手「戴帽看報場勘」？曾現身北島清真寺…多人目擊！當地社區驚

▲ 塔朗特2016年3月曾現身土耳其伊斯坦堡機場。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／編譯

紐西蘭槍擊恐攻血洗清真寺的案件震驚全球。只不過，事發前2周， 28歲澳籍主嫌塔朗特（Brenton Tarrant）曾現身紐西蘭第四大城市漢密頓（Hamilton）另間清真寺附近，疑似是在「事前場勘」，這讓當地人連連驚呼，這起喋血槍案原本很有可能是針對他們而來，「（他的目標）很可能是我們！」

《紐西蘭先驅報》（NZ Herald）報導，塔朗特當時出現在漢密頓克勞德蘭茲（Claudelands）的賈米亞清真寺（Jamia Masjid Mosque）附近。根據清真寺成員們的目擊說法，塔朗特戴著帽子，在清真寺周邊看報紙；另據當地社區傳出的消息，他也現身清真寺舉辦的舊貨拍賣活動（car boot sale），且住在距離清真寺不遠的汽車旅館。

Waikato穆斯林協會主席莫辛（Asad Mohsin）提到，儘管不確定塔朗特現身的確切時機點，但他的行為「訓練有素」，且當時表現出來的行為舉止相當正常，「我們所知道的是，他會在採取行動之前，會做很多研究。」

然而，根據汽車旅館經理塔內賈（Vishal Taneja）的說法，他當時並沒有發現塔朗特的身影，且也沒有以他的名字入住的紀錄。

莫辛認為，塔朗特曾經現身漢密頓一事，是對當地穆斯林社區的強烈示警，也就是漢密頓的穆斯林社區其實很有可能是塔朗特的攻擊目標，「這很有可能發生在我們身上。」