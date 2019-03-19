他靠「射後不理」5年造18孩　捐精男做出好口碑：還有7孩要出生

▲捐精男自認擁有「超強精子」，5年內成功製造出18名小孩。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

美國洛杉磯28歲男戈迪(Kyle Gordy)是一名職業捐精男，在過去5年內他遊遍世界各地幫忙「造人」，最後成功製造出18個小孩，目前還有7個孩子正在準備出生，強調自己之所以免費捐精不是為了性，而是希望藉由他「強壯的精子」能夠幫助世人製造更多生命。

戈迪雖然一直很想要有自己的孩子，但卻又不想被迫接受一夫一妻的關係，於是從2014年開始他的捐精事業，一開始先是在Craigslist網站上打廣告，結果才2周就順利找到自己的第一個女客戶，使用人工授精的方式進行「播種」，最後也成功助對方懷孕。

有了這次順利的經驗後，戈迪的「好名聲」迅速傳遍網路，吸引了許多女客戶向他求精，除了使用人工授精的方式外，還有女客戶主動要求「真槍上陣」，對此他表示，「有些婦女怕浪費時間，覺得自然授精的方式比較有效，才會不想做人工授精，我自己也比較喜歡自然授精，感覺和對方能有更多聯繫，通常也的確更有效。」

目前已經製造出18名孩子的戈迪，雖然承認自己喜歡小孩，但並不想要和他們建立親子關係，只有和其中4名兒女有過聯絡，並在臉書上建立專門群組，讓孩子們的母親能在那裡與他分享孩子們的近況，「孩子對我來說是一個巨大的責任，我認為我無法承擔，但現在的我可以同時擁有小孩又能幫助女性，我可以和那些母親成為朋友，看著我的孩子長大」。

要成為一名職業捐精男，戈迪也十分有職業道德，強調自己與客戶「射後不理」的行為絕對不是為了享樂，也不會利用此作為約砲的藉口，而為了維持精子的好品質，他還會吃有機食品，每天食用18種不同的藥草和補品，也不碰菸酒和任何咖啡因，好讓自己的「產品」能一直保持在最佳狀態。