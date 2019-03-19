熱帶氣旋釀毀滅性洪災「漂滿屍體」　莫三比克總統：恐逾1000死

▲ 民眾徒步涉水。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

毀滅性熱帶氣旋「伊代」（Idai）14日侵襲莫三比克，河流氾濫引發大規模洪災，房屋及道路被毀、村莊消失，已經在莫國及馬拉威、辛巴威導致238人死亡。莫國總統紐西（Filipe Jacinto Nyusi）18日表示，伊代可能在國內造成逾1000人死亡。

紐西向莫三比克電台（Radio Mocambique）表示，他飛往受災地區，看見許多屍體漂浮在氾濫的蓬格威河（Pungwe）和布西河（Busi）上，「一切景象顯示，可能有1000多人死亡」，且嚴重的洪水使逾10萬人暴露在危險之中。

伊代4日於莫三比克海峽形成熱帶低氣壓，在莫三比克及馬拉威上空降下暴雨，隨後轉為氣旋，風力達每小時195公里，14日登陸莫國第四大城貝拉（Beira），再轉向辛巴威。根據莫國政府機構及紅十字會，伊代在莫三比克造成84人死亡，辛巴威有98人死亡、200多人失蹤，馬拉威則有56人死亡；還有150萬人受到影響。

由於許多地區通訊管道中斷，更準確的死亡人數及損失規模仍有待調查。港口城市貝拉的受災居民自伊代來襲後便焦急的等待親友的消息，但電話和網路都沒有訊號，連電力也中斷，主要對外道路也被洪水沖毀，他們只能等待。

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▲ 暴雨造成河流氾濫，村落被毀。（圖／路透社）

儘管運送救援物資、設備及派遣救援隊伍都相當困難，人道主義組織仍設法飛抵災區，開始評估受災情況。紅十字會的萊蘇埃（Jamie LeSueur）表示，「情況很糟糕，破壞規模非常大，貝拉有9成地區幾乎完全被摧毀；我們還聽說城外的情況可能會更糟。昨天有一座大壩潰堤，切斷了通往這座城市的最後一條道路。」

伊代來襲時身在貝拉的英國醫生埃魯爾（Mark Ellul）17日成功登上飛往首都馬布多（Maputo）的飛機。他目睹貝拉遭到大面積破壞，建築物、樹木和電線無一倖免，而受災最嚴重的則是最貧窮的居民，「我聽說在暴風雨期間住在合理建造的房屋和酒店裡的人似乎都安然無恙。我的確從一些居民口中聽說傷亡情況，而他們都住在市中心簡陋的房屋裡。他們幾乎沒有遮蔽物，不得不承受這場可怕的風暴。」

根據《南非廣播公司》（eNCA）拍攝的照片，當地居民爬到樹上、徒步穿越深及腰部的洪水，被掀翻的屋頂和瓦礫則散落在城市各處，而熱帶氣旋帶來的影響遠遠不止洪災。當地農民正欲收割玉米作物時便遭到伊代襲擊，許多農地被毀；這代表至少在未來的1年內，將會有大範圍的饑荒。

▼ 莫國總統紐西發文說明災情。