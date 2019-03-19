北韓放話中斷協商　蓬佩奧澄清：還在談「但無核化要照順序來」

▲ 2月28日峰會結束後，川普與蓬佩奧在河內JW萬豪酒店召開記者會。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

2月底的越南河內「川金二會」以未達任何協議的結局收場，雙方至今未對棄核及經濟制裁達成共識。北韓15日放話「考慮中斷與美國的無核化協商」，也暗示可能重啟核試及飛彈試驗。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）對此強調，與北韓的對話仍在進行中，但平壤當局須先達成「被驗證的無核化」（the verified denuclearization），美方才能承諾其「光明的未來」。

北韓外務省副相崔善姬15日召開記者會宣布，不會對美方的要求做出任何形式的讓步，「若美國不對北韓的行動採取相應措施，我們也無意妥協或持續對話。」她也提到，領導人金正恩很快就會對川金二會後續措施發表官方聲明，屆時也將揭曉北韓是否會遵守中止核試及飛彈試驗的承諾。

蓬佩奧於當地時間18日受訪時則堅稱，兩國對話仍在持續，美方推動協商的意志也相當堅定，但與北韓的協商有「正確的順序」，「川普總統（Donald Trump）給予北韓人民光明未來的承諾是真的，但在此之前，首先是北韓『被驗證的無核化』。」

他說明，協商必須依照正確順序或雙方都同意的方式進行；當被問及「是否有特殊原因導致美國及北韓協商未達預期成果」時也僅表示，時機與順序是關鍵，避免正面回應。

蓬佩奧也在訪問中表示，「這當然很困難，我們知道會有困難；這是一項持續了數十年的挑戰。我們正採取史上最嚴厲的經濟制裁，這也是史上最有希望的外交接觸，對話一定會持續下去。我們將重新與他接觸，不僅要消除對美國和堪薩斯州的威脅，也要消除對全世界的威脅，這是非常重要的。」