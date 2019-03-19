父親沒留遺囑過世！他跟手足惡鬥到負債24億　坐牢前被哥哥救了

▲信實集團主席安尼爾。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

印度59歲富商安尼爾（Anil Ambani）旗下的電信事業受到債務影響，他必須湊出8000萬美元（約台幣24億元）給供應商，不然就得面臨牢獄之災，讓外界震驚的是，他日前竟在期限內交出款項，還發布聲明感謝長期一直與他競爭的哥哥穆克什（Mukesh Ambani）。對比兄弟處境，弟弟負債累累，哥哥卻成為亞洲首富。

父親德魯拜（Dhirubhai Ambani）2002年去世時沒有留下遺囑，此後安尼爾與哥哥便陷入激烈的鬥爭；最後弟弟掌管電力與電信事業，哥哥則處理石油與石化業務，雖然就此分家，兩人在商業領域上還是存有紛歧。

同為手足，安尼爾的事業陷入困境，穆克什則成為亞洲首富。安尼爾曾保證要付款給「愛立信集團」（Ericsson）約8000萬美元，但其企業一直沒有履行義務，2月被最高法院認定蔑視，如果他未能在3月19日以前還清債務，他與信實通信（Reliance Communications）的另外2名員工就會入獄。

安尼爾旗下的事業18日終於支付款項給「愛立信集團」，他發布聲明指出，自己真誠感激哥哥穆克什與嫂嫂在艱難時刻的幫助，此舉展現出家庭的信念，如今他們一家人都深受感動，已走出過往的爭執。

事實上，在母親的勸導下，過去安尼爾與哥哥的關係曾有所解凍，他也撤回過對哥哥的誹謗訴訟。本月初，安尼爾還與妻子參加穆克什兒子的婚禮。

《彭博》指出，安尼爾2008年時的身家至少310億美元，如今縮減到3億美元。這與穆克什的富有形成鮮明對比，他現在的身價高達540億美元。