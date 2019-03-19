男生當醫師…女孩註定當護理師　網狂轟「小孩萌照」：根本歧視

▲照片中可見男女分別被賦予不同的期待。（圖／翻攝自推特／Medical Shots）

國際中心／綜合報導

推特近期瘋傳一張照片，可見留著長髮的小女孩穿著粉紅色衣服，上面寫著「護理師正在受訓中」，她牽起小男孩的左手，男孩的綠色上衣則寫著「醫師正在受訓中」。這張相片引起許多網友質疑是在加深性別刻板印象，並紛紛進行改圖，希望扭轉原PO的觀念。

貼出這張相片的推特頁面Medical Shots有22.5萬名網友追蹤，分享照片的同時還寫道「這好可愛，不是嗎？」然而，相片所呈現的訊息是小女孩要當護理師，小男孩則是被貼上當醫師的標籤，引起許多人不滿。

對此，網友紛紛提出疑問，「為什麼她不能是醫生，為什麼男生不能是護理師」、「孩子很可愛，但背上的性別歧視不可愛」、「這張照片是1950年來的嗎」、「抱歉，我處在的是女人也能當醫師的世界」。也有男網友後製圖片，2位小孩的背後都寫上了「專業醫療人員受訓中」。

事實上，醫療界多年來存有性別歧視並不是新鮮事。日本知名東京醫科大學去年被爆出壓低女性考生的分數，當時該所學校還表示，進入職場的女性未來可能因為家庭因素離職，進而導致醫院人力不足，所以才會先降低女學生的數量。

美國德州一名醫師去年還曾表示，女醫師把重心放在家人、社交上，做的工作比男性要少，領的薪水自然會比男醫師低，他後來發布道歉聲明。

根據《內科學年鑑》與美國醫學會的相關研究指出，許多女醫師接觸的病人比較少，並非是她們懶惰，而是她們要在家裡負擔更多工作。

▼網友創意改圖。（圖／翻攝自推特）

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