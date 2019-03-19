7歲童邊玩手機邊充電　「胸腹燒出大洞」慘遭電死

實習記者陳妙津／綜合報導

邊充電邊玩手機卻遭電死！印尼東努沙登加拉省一名7歲男童塔克被祖母發現倒臥客廳，一開始時，祖母以為他是在睡覺，想上前將孫子叫醒，才發覺塔克竟遭手機電死，連忙求助鄰居及報警。

據印尼《buruhtinta》報導，印尼東努沙登加拉省Hane村15日傳出一起離奇命案，男童塔克在家邊充電邊玩手機卻遭電死。據塔克祖母露絲表示，當天下午5點時，他看到孫子躺在臥室使用手機，便不以為意地離家趕牛，6點左右返家後，她見孫子沒穿衣服躺在臥室地板上，以為是睡著了，想上前叫醒對方，沒想到一靠近才發現，塔克已被電死。

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露絲連忙向附近鄰居們呼救，隨後一同把家中總電源關閉，並把手機從塔克手中取出。據警方調查指出，受害者是因手機導電而不幸身亡。從媒體曝光的照片可見，塔克胸前皮膚有燒灼的痕跡，胸腹部被「燒」出了一個大洞。

觸電死在印尼並不罕見，每年大約會發生1000件左右，大部分的原因是接觸未包好的電線、不慎接觸高壓電、觸碰到工作用具、兒童用金屬材料接觸電源導致的。相較於觸電帶來的燒傷，休克觸電更加危險，雖然表面上看不出傷口，但實際上電流會通過全身，對人體造成極大傷害。