為了當帥哥！他遠赴瑞典「挖空2耳」　藝術家辯：不會影響聽力

▲男子進行耳朵改造。(圖/翻攝自臉書/Chai At CALM - Body Modification Practitioner)

國際中心/綜合報導

澳洲一名男子日前到訪瑞典一家「身體改造」工作室,為了讓自己看起來更酷,他選擇去除耳蝸。藝術家麥伯特(Chai Maibert)16日透過臉書貼出成品照,他相當喜歡客人最後呈現出的模樣,還強調這並不會永久影響聽力,不過網友對此評價兩極,有人就無法接受。

國外近年來吹起身體改造的潮流,基本的刺青、穿洞已滿足不了這些族群,他們會請藝術家把自己的舌頭切割成兩個部分,不然就是把耳朵塑造成特異的形狀。麥伯特日前則接待一名來自澳洲的客人,對方選擇割去耳蝸,耳垂處也挖了大洞,他對於成果相當滿意。

