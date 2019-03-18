《3年A班》9大警世金句「逃避過去，極其幼稚」　你，長大了嗎？

▲《3年A班》完結篇收視率超高，榮登2019神劇。（圖／翻攝自日網／NTV）



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冬季日劇《3年A班－從此刻起，大家都是我的人質－》完結篇收視率15.4%，榮登2019年新一代神劇，吸引年輕人在周日晚間回流追劇，劇中探討網路霸凌與社會冷漠的橋段，經典台詞包括「你們都是人渣」、「你躲在後面用一句話逼人去死」、「因為你不經意的發言，會讓別人蒙上從未有過的污名」，都帶有警世意味。

以下10句經典台詞，讓早已踏出社會的人們反思，究竟離開校園後的自己，已經成為合格的大人了嗎？你，還在任由感情支配，不斷犯錯嗎？以為永遠有重來的機會？

【1】正是過去的自己，才造就現在的自己；所以逃避過去的你、你、還有你，才會像小孩一樣極其幼稚，停止成長。

【2】你們已經過了可以任憑感情支配，放縱自己犯錯的年紀了。

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【3】你們要發揮想象力，對自己的言行負責，在做決定之前要暫時停下來，嚴肅地問自己，這樣做是不是真的是對的？道理大家都懂，但是卻沒人能做得到。我就是希望你們能明白，思考有多麼重要。

【4】為此請做到，靜、思、定，知道了嗎？在做重要的決定之前，先冷靜下來，在腦子裡仔細思考一下，再決定什麼是正確答案。

【5】一直努力到自己的極限，一定很孤獨吧！



【6】如果不和誰傾訴的話，這個人很可能會崩潰。

【7】想道歉卻無法道歉，好讓人心累。

【8】不要被消極的感情淹沒，要把它變成明天的動力。

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【9】自己的路，自己造。