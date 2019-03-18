快訊／荷蘭烏特勒支車站驚傳槍擊案　槍手「電車上開火」多人受傷

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荷蘭中部城市烏特勒支（Utrecht）電車站今（18）日上午驚傳槍擊案，當地警方表示，目前已有1人死亡、多人受傷，已在電車站外廣場已經圍起封鎖線，緊急救護人員也趕抵現場。警方宣稱，「事件已結束」，但還沒逮捕到任何嫌犯， 不排除為恐怖攻擊的可能性。

▲荷蘭中部城市車站驚傳槍擊案。（圖／ETtoday製圖）

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▲荷蘭中部城市烏特勒支市18日發生槍擊事件。（圖／翻攝自Google Maps）

綜合外媒報導，荷蘭中部城市烏特勒支市（Utrecht）今天發生槍擊事件，已知1人死亡、多人受傷；不過警方並未明確說明有多少民眾受傷，或是有人是否受到重傷的情況。荷蘭總理呂特（Mark Rutte）對此案深表關切，並表示政府已召開緊急危機會議，將烏得勒支省恐怖威脅層級調高至最高級。

烏特勒支警方發言人朗斯哈格（Joost Lanshage）表示，這起槍擊事件發生在當地時間今天上午10時45分（台灣時間今天下午5時45分）左右，電車站廣場傳出多起槍響，且有多人受傷。他也稱，直升機在槍擊現場上空盤旋，目前尚未逮捕到任何嫌犯。