眼睛該看哪？迪麗熱巴穿迷你裙踢足球　賣大腿辣到噴火～

▲迪麗熱巴拍雜誌封面，穿迷你裙玩足球，畫面辣翻。（圖／翻攝Dear-迪麗熱巴、時尚健康微博）



記者張妤瑄／台北報導

迪麗熱巴近日為大陸時尚雜誌《時尚健康》拍攝封面大片，她穿SPORTMAX高領上衣配Roger Vivier休閒鞋扮成足球少女，直接曬出一雙大長腿，又辣又美。想一想，如果有辣妹穿這樣在健身房運動，你還有辦法認真動起來嗎？還是會變成妳認真運動的楷模呢？

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▲在健身房若看到這種辣妹在運動，你們還有辦法認真嗎？（圖／翻攝Dear-迪麗熱巴微博）



拍戲日程緊湊又忙碌，迪麗熱巴透露一直沒有「持續的」健身計畫，但也從來沒放棄運動，她用多種方式動起來，在房間跳舞、做伸展操，又或者做家事、打掃房間，堅持運動是一種態度，不在乎形式感。動起來，就對了！

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26歲的迪麗熱巴，私服穿搭就是個大女孩，會穿寬鬆的棉T，也會穿小短裙，曬出青春少女的姿態，但又能隨時變身性感無敵的公主，如先前在巴黎拍攝香水大片時，又穿著小洋裝曬一雙辣腿，大腿根部全露，遊走危險邊緣，狀態超好辣到爆～

▲26歲的迪麗熱巴，私服穿搭像青春女大生，但換上華服，又能立刻變身性感巨星。（圖／翻攝Dear-迪麗熱巴微博）