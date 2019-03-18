後悔廢死！5.2萬人連署求判紐國「冷血槍手」死刑　網：他殺50人罪無可恕

▲ 紐西蘭基督城發生連環槍擊，28歲槍手塔朗特（Brenton Harrison Tarrant）身穿白色囚服現身法庭，擺出白人至上的手勢。（圖／路透社）



實習記者陳妙津／綜合報導

紐西蘭清真寺50死槍擊案震驚世界，澳洲凶嫌塔朗特（Brenton Tarrant）即將於4月出庭受審，但紐西蘭早已於1989年廢除死刑，犯下謀殺罪最重只會被判無期徒刑，憤怒難消的紐西蘭民眾因此湧入請願網站《change.org》發起連署，要求判塔朗特死刑，目前已有5.2萬人加入響應。

綜合外媒報導，28歲的塔朗特15日持槍闖入紐西蘭基督城清真寺掃射，造成至少50人死亡，被控謀殺罪，還計畫將於4月5日出庭時，親上法庭替自己辯護。外界則擔憂，塔朗特可能會將法庭當成宣揚極端思想的平台。

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▲ 28歲槍手塔朗特（Brenton Tarrant）2016年3月在伊斯坦堡機場的身影。（圖／達志影像／美聯社）



塔朗特的原聘律師彼特森表示，塔朗特在思想上有著極端觀點，但外表看起來很清醒，心智沒有不穩定，而且對於死者並未表現出任何遺憾。

▲▼ 紐西蘭基督城槍擊。（圖／達志影像／美聯社）



▼ 紐西蘭基督城槍擊。（圖／達志影像／美聯社）



由於槍擊案死傷重多，憤怒的紐西蘭網友發起連署，希望能讓凶手被判死，不過紐國早已於1989年廢死，而最後一次執行死刑則是1957年時的事。

網站上的請願理由寫道，「紐西蘭這樣的小國裡，我們需要挺身而出，告訴政府絕不能容忍恐怖攻擊。為了這名凶手，我們已經花了數百萬紐元成立應急小組提高安保，但入獄後每年還要花10萬紐元稅金供養他。」

連塔朗特的家屬都認為應該判死，許多網友紛紛響應，目前已有5.2萬人左右參與聯署，「我不想納稅讓他活著」、「當結束了另一個人的生命，你也沒資格活著」、「受害者們有夢想、幸福和生命，卻因為你都毀了」、「如果他不死，一定還會出來殺人」、「你的罪行不可饒恕」。

▼ 紐西蘭基督城槍擊。（圖／達志影像／美聯社）