瑞莎露美腿慘輸2歲「老闆娘」　女兒發氣球攬客

▲瑞莎（右）與女兒Nika同穿粉紅色系出席開幕活動。（圖／品牌提供）

記者陳雅韻／台北報導

瑞莎與老公Mike代理的以色列童裝品牌nununu全台第二家專門店，昨於台中新光三越正式開幕，瑞莎穿粉紅西裝外套搭迷你短褲，呼應2歲女兒Nika的粉色系數字洋裝，但瑞莎露美腿風頭仍不及她口中的「老闆娘」Nika，因為「老闆娘」不僅會擺pose，還大方分送氣球給消費者招攬生意。

請繼續往下閱讀...

▲「老闆娘」Nika穿數字洋裝亮相，2,620元。

或許是從小看模特兒出身的媽媽工作，瑞莎透露Nika不怕生也愛擺pose，也神複製瑞莎的品味，母女倆都愛穿隨風飄逸的長洋裝，以及Oversize的T恤搭迷你短褲，瑞莎笑稱：「穿大T恤好像沒穿褲子，但我們都愛這樣穿，已經幫Nika買4、5歲的上衣了！」

▲NUNUNU進駐台中新光三越。

Nika昨穿nununu春夏主打的紅底粉紅數字洋裝，洩露她的公主夢，已對穿著非常有意見，瑞莎向來秉持理性溝通的教育方式，會先向Nika說明當日行程、場合為何適合穿裙子或褲子，避免親子衝突，也養成小孩穩定的性格。

▲漩渦印花洋裝2,620元。