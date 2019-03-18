尾翼轉速超出安全評估4倍　FAA工程師：波音737MAX嚴重瑕疵

▲美國聯邦航空總署的工程師爆出，波音737 MAX的系統有漏洞。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）黑盒子有最新發現，美國聯邦航空總署（FAA）工程師指出，波音737 MAX的機動特性增強系統（Maneuvering Characteristics Augmentation System，MCAS）有嚴重瑕疵，原本這套系統可以轉動飛機的水平翼，把機頭調整為往下來防止失速，但在實際運行時，MCAS轉動尾翼的速度竟比原先的安全評估超出4倍。

據《西雅圖時報》報導，美國聯邦航空總署並沒公開工程師身分，只有點出波音公司在MCAS的安全分析上有錯誤，而且未完整標示MCAS的全部動力，也沒考慮到機師回應後，系統是否能及時復原。

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▲衣航空難導致機上157人全數罹難。（圖／達志影像／美聯社）



工程師還提到，原本波音公司的安全評估將系統失靈的可能性評為「有害等級」（hazardous），雖然低於「災難性等級」（catastrophic），但也不能只靠一個感應器訊號，就想要阻止飛行控制系統啟動。

對此，波音公司表示，737 MAX系列都有合法通過審核標準，「班機上的MCAS系統也都符合規定」，不過，仍決定全面停飛此型號飛機，會再全面更新737 MAX 8的飛行軟體。

據了解，2018年10月發生的獅航空難在當時也被指出MCAS有問題，印尼調查人員發現，MCAS在意外發生時不斷把機頭自動朝下，導致機師無法以人工操縱，才會釀成嚴重空難。

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