連Model Y都被比下去！Elon Musk上腳Air Jordan 1特斯拉配色　網：這LOGO潮爆

編輯／Duke

3／15日對於特斯拉（Tesla）的創辦人伊隆馬斯克（Elon Musk）來說是非常重大的日子，這天發佈了特斯拉的平價車款Model Y，其中最亮眼的不只這款新車，還有Elon Musk腳下的這雙Air Jordan 1 X Tesla。

▲Elon Musk於發佈會穿著客製Air Jordan 1。（圖／翻攝自IG@dmcustomsneakers）

原來這場發佈會，不只車子的吸睛指數破表，腳下這雙鞋也是大有來頭，這是一家洛杉磯的客製團隊DM Custom Sneakers為Elon Musk特別製作的，而這雙鞋採用了黑紅配色，並在鞋頭上加入了Tesla Logo，Logo與勾勾皆為紅色金屬皮革，黑色皮革則是使用蛇皮壓紋，而側邊還採用了馬絨毛。

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▲Tesla X Air Jordan 1，是一雙質感非常好的客製鞋款。（圖／翻攝自IG@dmcustomsneakers）

這雙是一位跟Elon Musk很要好的朋友，委託客製團隊DM Custom Sneakers送的生日禮物，可說是非常用心再準備，能有這麼要好的朋友，看得讓人非常羨慕！

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