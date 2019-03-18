福島核電廠3號機組「核燃料」搬出作業再度延遲！

▲福島核電廠核燃料移除儀器再度故障，移除計畫將延後至4月開始。（圖／翻攝自東京電力公司官網）



國際中心／綜合報導

日本東京電力公司福島第一核電廠3號機組燃料搬出作業，從2014年後一延再延，終於決定要在3月底正式重啟燃料棒搬除作業，沒想到又傳出由於燃料處理機的狀態不佳，因此再度延遲計畫。據了解，在2月28日的操作訓練中捲上線纜的發動機出現異常警報，當時東電曾經表示，並不影響，怎知搬除計畫再度延遲。

根據《共同社》報導，福島第一核電廠的3號機組最初計畫在2014年進行燃料棒搬運作業，但是現場的輻射量超標，且因氫氣爆炸所造成的瓦礫堆難以清除，已經數度延期。最新計畫原本是要在3月嘗試取出部分燃料棒，但是2月底搬除訓練時，器材卻再度出現異常，雖然東電已經更換零件並重新恢復訓練，爭取在4月開始作業，但詳細原因仍未查明。

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▲日本福島第一核電廠，在2011年3月11日強震海嘯後，引發爆炸起火，導致輻射外洩。（示意圖／路透社）



事實上，用來取出反應堆廠房頂層燃料池中燃料棒的燃料處理機與起重機，本來是透過遠端操控進行移除作業，但是從2018年3月以來，卻故障頻發，甚至有多處的纜線出現毀損，導致東電被迫中斷核燃料移除作業。由於乏燃料會持續發熱並釋放強輻射，必須放置在乏燃料池中保管，使其冷卻並隔離輻射。

目前3號機組罰燃料池保留566根乏燃料與新燃料，取出的燃料將會搬往區域內的其他燃料池保管，然而該燃料池在4月中旬起將接受2個月的法定檢查，在期間內則無法接納燃料棒。為此，東電打算在4月上旬搬出7根新燃料棒，其餘燃料棒將於6月起陸續搬出。