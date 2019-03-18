印尼洪水肆虐至少58死…數千人住家被沖垮　嬰兒獲救父母卻罹難

▲巴布亞省森塔尼城鎮的車輛遭到洪水破壞。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

印尼東部近期發生洪水肆虐的情況，土石流堆積路面，官員17日證實至少58人死亡，另外有74人住院，很多人骨折以及頭部受傷，死傷人數可能會再增加，數千人則無家可歸。巴布亞省（Papua）政府已宣布為期2周的緊急狀態，希望藉此獲得中央政府的援助。

印尼國家減災機構（National Disaster Mitigation Agency）發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）表示，連日暴雨導致巴布亞省查亞普拉地區（Jayapura district）的道路與橋樑受到破壞，阻礙了救援工作。截至17日，在泥土與家園的殘骸中已找到58具屍體，其中包括3名溺水淹死的孩童。

蘇托波說明，除了58死，另有74人住院，由於尚未深入許多受影響的地區，死傷人數預計會繼續上升。

Flash floods and mudslides kill at least 58 in Indonesia Flash floods and mudslides have killed at least 58 people in Indonesia. Here are scenes of the aftermath as rescuers search for survivors. Read more: https://bit.ly/2UDQ2FC 由 ITV News 發佈於 2019年3月17日 星期日

查亞普拉衛生辦公室負責人哈爾魯（Haerul Lee）則表示，「我們被過多的傷病覆沒」，一些醫療設施受到停電影響，地方政府難以處理相關問題。

森塔尼城鎮位於查亞普拉縣（Sentani），此處情況惡劣，17日接連發生山崩、洪水沖刷道路的災害，到處可見木頭與瓦礫等。巴布亞省軍方發言人艾狄（Muhammad Aidi）提到，救援人員試圖救出2名受困6小時以上的嬰兒，其中一位的父母遭到洪水沖走死亡。

由於300棟以上的房屋受損，已有起碼4000人搬到臨時避難所，洪水使得聖塔尼機場（Sentani airport）暫時關閉，這些水損壞了電力系統與2架小飛機。

數百名救援人員、警察與軍隊成員負責指引災民前往政府辦公室的避難處，其他人把家屬的屍體放在黑色或橘色的袋子中，救護車與車輛開在充滿泥濘的道路上。據了解，印尼在雨季期間經常發生水災，數百萬人居住在山區或是肥沃的平原附近，每年都有人因此喪命。