印尼洪水肆虐至少58死…數千人住家被沖垮　嬰兒獲救父母卻罹難

▲巴布亞省森塔尼城鎮的車輛遭到洪水破壞。(圖/路透)



國際中心/綜合報導

印尼東部近期發生洪水肆虐的情況,土石流堆積路面,官員17日證實至少58人死亡,另外有74人住院,很多人骨折以及頭部受傷,死傷人數可能會再增加,數千人則無家可歸。巴布亞省(Papua)政府已宣布為期2周的緊急狀態,希望藉此獲得中央政府的援助。

印尼國家減災機構(National Disaster Mitigation Agency)發言人蘇托波(Sutopo Purwo Nugroho)表示,連日暴雨導致巴布亞省查亞普拉地區(Jayapura district)的道路與橋樑受到破壞,阻礙了救援工作。截至17日,在泥土與家園的殘骸中已找到58具屍體,其中包括3名溺水淹死的孩童。

蘇托波說明,除了58死,另有74人住院,由於尚未深入許多受影響的地區,死傷人數預計會繼續上升。

