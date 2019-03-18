小孩餓8年成「殘障人士」！養母為「200萬福利金」　竟天天只給藥吃

▲瓦烈里受到不像話。（圖／翻攝自YouTube／ГТРК Магадан）

國際中心／綜合報導

俄羅斯一名狠心養母柳柏夫（Lyubov Korotkova）長達8年的時間內，不僅不讓養子瓦列里（Valery Kandaurov）吃飯，還不停的餵食藥物，以便小孩看起來夠瘦弱，可以登記成殘障人士，並領取5萬英鎊（約200萬）的福利金。

根據外媒報導，瓦烈里在3歲時被領養，儘管今年已經11歲，但在養母不給食物吃的情況下，他的體重卻與4歲時相同，身形嬌小又瘦弱；而他的養母還向學校提出在家自學的申請，導致他的老師從沒看過他的人，更不可能會知道有這種虐待的事情發生。

柳柏夫在讓小孩挨餓後，更強迫餵藥給小孩，讓人可以看起來更加的瘦，好像患了「胃病」一樣，以便向國家申請殘障福利金。俄羅斯聯邦調查委員會表示，柳柏夫8年來故意不讓小孩吃東西，更帶著人到處看不同的醫生，要求他們對小孩進行身體、癌症的檢查，因此被騙的醫生無法正確地為小孩下診斷。

柳柏夫在被逮捕之後承認自己犯下的罪刑，同時被判犯有「故意造成嚴重傷害」、讓未成年者處於無助的狀態，須入監服刑6年的時間；現在她必須吐還曾經拿到的福利金，還得再額外交付一筆超過8000英鎊（約33萬台幣）的「精神損害賠償」罰金，供瓦烈里日後可以使用。報導中指出，瓦烈里在脫離養母的魔爪之後，目前被一名心理學家帶到莫斯科接管照顧。

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