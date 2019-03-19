波音737 MAX 8失事黑盒子曝光　與獅航空難「非常相似」

▲對於衣索比亞航空失事一案，波音公司表示已升級MCAS。（圖／翻攝自路透）

國際中心／綜合報導

衣索比亞政府16日表示，根據出事飛機波音737 MAX 8客機上的「黑盒子」數據，顯示出這一起事故與前年10月29日發生的印尼獅航墜機事件「非常相似」。經由法國政府的協助下，衣國政府公開宣布「黑盒子」紀錄了空難前飛機曾多次升降和多次晃動，而獅航失事前也發生過同樣情形。

由於這兩架失事飛機都是同樣機型，波音的安全性受到各界質疑。據《華爾街日報》報導，衣索比亞運輸部長莫格斯（Dagmawit Moges）說明失事客機上的飛行紀錄儀（俗稱：黑盒子）的紀錄都能正常讀取，調查人員已對ET302黑盒子的數據進行了驗證，調查報告也將於30天內公布。

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▲根據現場挖掘，發現失事飛機的頂推螺旋槳處於不正常位置，導致客機向下俯衝。（圖／翻攝自路透）

同時，《西雅圖時報》也引述了美國聯邦航空總署（FAA）的說法，兩架飛機飛行的高度變化不穩定，說明機師難以控制飛機，懷疑是操控特性增益系統（MCAS）導致墜機事件發生；當飛機在手動飛行情況下遇到迎角過高，導致飛機面臨失速危險時，MCAS會悄然啟動幫助飛行員壓低機頭。

據報導，FAA工程師曾發現，波音所提出關於失事機型的安全評估有瑕疵，未充分標示MCAS的全部動力，在飛行時時，MCAS控制轉動尾翼的速度遠高出安全評估的四倍，FAA卻壓低了安全示警的風險等級，未能盡到安全驗證的責任。

報導指出，調查人員在現場發現的頂推螺旋槳也處於不尋常的位置，導致客機向下俯衝，這也是由MCAS所控制的。

印尼飛安調查單位指出，MCAS存在著問題，會不斷自動地把機頭下壓，導致機師無法手動控制，釀成空難。對此，波音公司表示已對MCAS進行升級，並培訓相關機師人員，卻未承認MCAS故障的問題。而造成兩起空難的真正原因，還需等待更進一步的調查。