懂・時尚／穿家居服戴珠寶最迷人　BOUCHERON竟把音源線變手鍊

▲寶詩龍在首爾打造Les Salons Boucheron新品品鑑沙龍。（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 首爾報導

珠寶，妳怎麼看待？高端、遙不可及？去年剛滿160歲的BOUCHERON（寶詩龍），極力為珠寶建立更輕鬆舒適的形象，光用說的怎麼夠？近日在首爾打造的一場新品品鑑沙龍，徹底點出「家」的氣氛，模特兒穿的不是禮服而是家居服，戴著珠寶還從口袋裡掏出手機自拍，就像妳我會做的事，相當自在可愛。

▲模特兒展示珠寶，同時拿起手機自拍，相當輕鬆自在。（圖／記者林明瑋攝）

如果回到160年前，應該沒人相信如今的珠寶，能深入淺出地有各種風貌與搭配吧！

1958年，來自布料商家族的Frédéric Boucheron在巴黎皇家宮殿拱廊開了珠寶店，以私人鑑賞的方式經營，但Boucheron先生不以此為滿足，希望能擴大業務，決定將店鋪搬遷到更能吸引顧客的地方，1893年進駐芳登廣場26號，成為首個在芳登廣場開店的珠寶品牌，現在該地頂尖精品齊聚，插旗不是開家店而已，更代表著地位與身份的尊貴不凡。

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▲戴著珠寶在床上滾、在化妝台前，多麼輕鬆自在。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

地位有了，並非就只能高高在上，就像當年Boucheron先生希望把品牌做大一樣，往更多人能接受的方向走，也很重要。首爾的新品品鑑沙龍中，展示了眾多極具代表性的作品，包括最新的Jack系列，珠寶沙龍一點都不嚴肅拘謹，有化妝台、有唱盤，還有舒服的沙發，每一件珠寶都很有看頭，每一件都能發揮巧思，隨心搭配。

Quatre

這大概是最多人認識的寶詩龍，更是婚戒大熱門，2004年推出，運用不同的刻紋和材質組合而成，2018年加入紅色Hyceramic高精密陶瓷，鮮明搶鏡，2019則是大玩款式，包括鏤空設計、超好看的耳扣，天天戴既不浮誇又有滿滿品味。

▲Quatre系列，新加入了鏤空設計與時髦的耳扣。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

Jack

過去沒見過這樣的珠寶，用音源線當靈感，扣頭就是重點，幾乎是重現了電線插孔的卡榫，第一次看到一定會有「哦～」的驚嘆，不管發出聲或在心裡喊。Jack系列強調沒有規則和限制，佩戴時務必發揮無限的想像力，3種不同長度的鍊子可以隨意相連，繞在手上、戴在頸上，或是接得更長當成腰鍊，愛怎麼戴就怎麼戴。

▲Jack系列靈感來自音源線，特色鮮明。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

Couture

珠寶也可以如布料般飄逸靈動，品牌創辦人Frédéric Boucheron來自布料商家族，從小對服裝有很深的情感，透過高超工藝，運用黃金打造出柔軟如絲綢的質感，或是取材自流蘇的Pompon系列作品，輕盈晃動出優美姿態。

▲寶詩龍將珠寶打造成如織物般柔軟。（圖／品牌提供）

Serpent Bohème

從最初具象的蛇形珠寶，演變成抽象的水滴形蛇頭，在蜂窩狀結構上鑲嵌鑽石，用輕盈的鏤空感讓光線更能折射，外緣則由黃金珠粒勾勒，或是以彩色寶時打造，有繁複華麗的款式，也有簡單輕巧的設計，做成髮帶更令人著迷。

▲韓星崔真理（Sulli）戴著Serpent Bohème系列珠寶，另有髮帶（下）相當迷人。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

動物

立體、用各種顏色的寶石鑲嵌，讓動物們躍然於指間，有兩隻黑色豹貓、圓呼呼的雀鳥、靈動的鹿等等，每一隻都惟妙惟肖，讓人大呼可愛，珠寶也能充滿童心，相當有趣。

▲可愛的動物系列戒指。（圖／品牌提供）

問號項鍊

講到寶詩龍，一定要提到問號項鍊，1883年長春藤問號項鍊問世，不對稱、沒有扣頭的開口式設計，引起極大的震撼與關注，要能環繞服貼於項頸，做工自是了得，以「Trembleur顫動」的古老工藝，透過小機關組合各元件，才能讓項鍊隨著身體的律動輕微震顫，展現出最美的姿態。

▲問號項鍊展現精湛的工藝與創意，韓星金荷娜（上）戴孔雀羽毛款。（圖／品牌提供）

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