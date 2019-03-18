頂素顏不怕老公嫌　袁詠儀自信展現愛情真實的模樣

▲張智霖（左）讚老婆袁詠儀不化妝更好看。（圖／翻攝anitayuenwy IG，以下同）

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到底交往多久，才會頂著素顏面面對另一半？這個問題讓許多戀情剛萌芽的女性困擾不已，但對港姐冠軍出身的袁詠儀而言，與老公張智霖相戀27年從沒此煩惱，即使她現在臉蛋膠原蛋白不若以往、眼睛也明顯浮腫，老公依然說：「我覺得她不化妝更好看。」

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▲袁詠儀（右）毫無包袱，日常都以素顏入鏡。

47歲的袁詠儀自步入婚姻18年以來、少了脂粉，雖然歲月在臉上留下痕跡，但她仍毫無包袱地展現最自然的自己，對於時下流行的美圖APP並無好感，日前一位網友將她的照片加工成「美圖臉」，她親自回覆一個想吐的表情傳達感受。

▲張智霖（右起）與袁詠儀育有12歲兒子，一家在肯亞留下幸福畫面。

曬素顏照除了展現自信，袁詠儀也透露了背後的老公張智霖有多愛她。人們都會憑著自己的審美觀尋找心動對象，但日後和諧相處與契合的價值觀，才是穩固感情的力量。

▲夫妻倆以滑雪度假慶祝結婚18周年。

兩人剛以滑雪度假慶祝結婚18周年，雖然已是「老夫老妻」，張智霖不時製造小浪漫，情人節不忘送上玫瑰花束，讓老婆甜在心裡。