3童就有1過重！英國「小胖子太多」9時前禁播垃圾食物廣告

▲英國擬禁止垃圾食物廣告在晚間9時前播放。（圖／取自免費圖庫 Pixabay）



國際中心／綜合報導

隨著經濟發展，現代人營養過剩導致兒童肥胖問題，事實上，兒童肥胖在現今社會中已被視為是一種流行疾病，而這不僅僅是健康問題，更被認為影響國家安全，為此，英國政府有意規定垃圾食物廣告只能在晚間9時以後的「深夜時段」播放。

根據《每日郵報》報導，國民保健署統計顯示，在英國每3名兒童就有1人有肥胖或是體重過重的問題，英國政府認為不僅僅是學童的教育與健康方面會受到影響，兒童肥胖問題日趨嚴重，恐怕將影響國家安全，因此開始擬定各種政策以防止兒童肥胖率持續上升。

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▲兒童肥胖問題越發嚴重，恐將影響國家安全。（圖／免費圖庫pxhere）



英國通訊傳播管理部門為了解決兒童肥胖問題，已經禁止以16歲以下青少年、兒童為收視族群的電視節目在廣告時段播放垃圾食物的廣告。此外，倫敦市也表態禁止這類廣告出現在所有大眾交通系統中，包含地鐵、公車以及車站。

通訊傳播管理部門最近更有意禁止這些「高油高鹽高糖」垃圾食物電視廣告出現在晚間9時以前的時段。除此之外，受到年輕人喜愛的網路社群如Instagram、YouTube，也不得刊登由垃圾食物廠商製作的遊戲廣告。世界衛生組織先前就曾指出，網路平台的置入性廣告對兒童攝取垃圾食物有直接影響。