尊重恐攻50名罹難者　紐西蘭最大規模槍展宣布停辦

▲ 庫姆軍用物品展是紐西蘭規模最大的槍展，已經舉辦5年。圖為2016年槍展 。（圖／翻攝自Facebook／Kumeu Militaria Show）

國際中心／綜合報導

紐西蘭規模最大的槍展 「庫姆軍用物品展」（Kumeu Militaria Show）主辦單位17日在臉書發文表示，為了對在基督城（Christchurch）恐怖攻擊中的罹難者表示尊重，原訂於23日舉行的槍支展活動將會正式取消，後續相關的損失費用也將全數由主辦方承擔。大部分民眾對於這樣的決定都表示理解，但也有人認為「停辦的決定相當愚蠢！」

根據 《華盛頓郵報》報導，「庫姆軍用物品展」在貼文中提到，「我們的展覽已經舉辦將近5年，目的是支持那些替國家服務的軍人，並提升民眾對於軍事歷史的興趣。不過由於最近在基督城發生了恐怖攻擊，基於對受害者的尊重，以及為了不讓安全風險持續增加，我們決定不舉行今年的活動。對於所有參與這次展覽的軍車車主、紀念品收藏家、參展商、國防部隊人員、社區團體、其他供應商以及支持這次展覽的人們致上歉意，相當遺憾造成了各位的不便。」

活動籌辦人丹尼（Danny Paton）隨後也在書面聲明中指出，「作為主辦方，我們對於這樣愚蠢且毫無任何意義的槍擊事件，感到既震驚又恐懼。對於這起悲劇的全體受害者，我們表示最深切的哀悼。至於這次展覽取消所造成的所有損失，我們將自掏腰包，全數承擔。」

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▲ 庫姆軍用物品展在臉書發文宣布停辦。（圖／翻攝自Facebook／Kumeu Militaria Show）

大部分民眾都相當支持這次展覽停辦的決定，紛紛留言提到，「雖然做出決定很艱難，但鑑於現在的情況，我相信這絕對是最好的選擇。”這顯示了你們對於這起悲劇的責任感與真誠的尊重。」、「我也尊重你們的決定，期待明年的展覽。」，不過也有人表示，「取消槍支展的決定實在是太愚蠢了！」、「每次只要發生恐怖攻擊，就會有類似活動取消，他們已經對社會造成了最大程度的混亂，這無疑是恐部分子的勝利。」

紐西蘭基督城兩座清真寺15日發生大規模槍擊案，導致50人不幸罹難。這讓總理阿爾登（Jacinda Ardern）誓言，一定要改變國家的槍枝相關法令，並將調整擁槍的條件，變得更加嚴格。

▼ 紐西蘭基督城發生槍擊案，造成50人不幸罹難。（圖／達志影像／美聯社）