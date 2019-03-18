受害者披肩上找到精液！　DNA鑑定「開膛手傑克」竟是23歲波蘭裔理髮師

▲開膛手傑克真實身分可能是理髮師。（圖／達志影像）



國際中心／綜合報導

130年前震驚英國的連環殺手「開膛手傑克」（Jack the Ripper）其真實身分一直是個謎團，如今可能找到真兇了！專家在被害者的披肩上發現殘留的精液，分析DNA後發現，竟與23歲的理髮師寇斯敏斯基（Aron Kosminski）吻合。先前這名理髮師就曾被懷疑是兇手，但苦無足夠證據，仰賴現代科學技術，開膛手傑克的身分終於有可能真相大白。

研究人員在1888年受害的46歲女子凱薩琳（Catherine Eddowes）的絲綢披肩上，發現血液與精液，透過技術分析發現，其DNA與寇斯敏斯基的後代相符，分析結果還顯示，兇手擁有棕色頭髮與眼睛。基因鑑識專家盧安蘭（Jari Louhelainen）表示，這項「遺物」是現今所能找到，唯一與謀殺案有關的具體物證。

波蘭裔移民寇斯敏斯基於1881年隨家人移居至英國，先前就曾被指出是「開膛手傑克」，不過卻苦無具體證據。寇斯敏斯基1891年因精神病被送入療養院，最後在1899年因腿部細菌感染死亡。儘管DNA與寇斯敏斯基相符，卻也有批評人士認為，百年前的遺物恐怕早已被其他物質汙染，結果無法盡信。