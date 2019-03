伴遊男郎環遊歐洲月薪16萬起跳　300名女客上門…揭密最怪要求

▲男子憑藉伴遊工作入住各種高級酒店。(圖/取自免費圖庫Pixabay)



國際中心/綜合報導

英國倫敦一名男性伴遊日前向媒體透露自己所遇過最奇怪的要求,像是有男客戶要他與對方的妻子發生關係,藉此得到刺激感。他還說明這份職業的待遇,客人多的時候他每月能賺到1萬英鎊(約台幣40萬元),若是遇到「淡季」,每月最少也有4000英鎊(約台幣16萬元)進帳。

這名男子不願提及自己的姓名,他告訴英國社群媒體品牌LADbible,他大約在3年前擔任伴遊男郎,「我一直都很喜歡女性跟冒險,為什麼不試試看呢?」把照片與簡介放到網路2周後,便有第一位客戶找上他。

伴遊工作讓男子有很多機會接觸人群,他遇過起碼300名客人,平常主要就是聽取客戶的需求。不過,他對外相當低調,只有1位朋友知道他的秘密,「我也有份正常的工作,我不會告訴別人,我家人也不知道,但有時很難隱瞞。」

女性可以透過Gentlement4Hire網站找到這名男子,他補充,有些人會希望他去參加婚禮,有些人則想要與他共進晚餐,曾有一名女主管要求他打扮成私人教練,對方想在辦公室來場「格雷的五十道陰影」般的體驗。

