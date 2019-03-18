妻子衝回清真寺救人中彈身亡　死者丈夫原諒槍手：我愛他

▲哈邁德（圖中坐輪椅者）在跟其他家屬講話。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合外電報導

紐西蘭基督城清真寺15日發生槍擊恐攻，造成起碼50人死亡。其中44歲女子哈絲娜（Husna Ahmed）在事發當時努力把其他人引導到安全的地方，但她後來想救出丈夫哈邁德（Farid Ahmed）前卻不幸中彈身亡；如今，哈邁德得知妻子死訊，卻說不恨槍手，「說實話，我愛他。」

哈邁德與老婆牽手25年，他形容另一半有著開放的心胸，具有魅力。槍手闖入清真寺掃射時，哈絲娜帶領其他女性與小孩逃離現場，而坐在輪椅上的哈邁德則待在另一個房間。

由於行動不便，哈邁德本來以為自己會喪命，「我認為自己不會出去，我已經準備好死亡了，這也是為什麼那一刻我只是想著，恐慌中沒有意義，我最好保持冷靜並做好準備。」

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▲槍擊案造成至少50人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

哈絲娜確定婦女與孩童們抵達安全的地點後，她便回頭想救出丈夫，但在大門中彈身亡。起初，情況相當混亂，哈邁德一直不知道老婆在哪，直到後來才知道妻子已喪命。

對於殺害妻子的槍手，哈邁德卻說他願意原諒對方，甚至願意去愛，「我想他可能在生命中經歷一些創傷，可能他沒被愛過。我根本不討厭他，完全不討厭。」哈邁德認為，保持寬恕的態度，其實就是妻子所想要的，「她很勇敢，奉獻自己的生命去救其他人。」

哈絲娜生前會在清真寺替孩子們講授課程，她與老公一直過著平靜的生活。哈邁德現在無法顧及自己的傷痛，他不斷關心別人的狀況，「如果有人對你不好，

用善意回報他吧。」