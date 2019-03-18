美擬2020國防預算「點名中國威脅」3次　持續保持核武優勢

▲夏納翰。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）14日提出2020年國防預算草案，他接連點名中國的威脅3次，並告訴參議員「我們一直忽視這個問題。」國防部明年的預算草案金額為7180億美元，有部分將用來應對中國所帶來的威脅。

《美聯社》報導，夏納翰14日在參議院軍事委員會提交2020國防預算，此次聽證會用了許多時間討論築牆，政府打算利用軍事資金來蓋阻擋非法移民的圍牆。此外，他也把焦點放在中國上，這已是越來越迫切的問題。

夏納翰在給委員會的證詞中寫道，中國有系統的竊取科學技術，正積極對軍隊展開現代化的改造，並藉由軍民融合的戰略尋求軍事優勢，而美國在7180億美元的預算中，有部分會用來制衡中國。

五角大廈建議2020年用於核武項目的經費為250億美元，計畫要保持領先中國的核武項目。夏納翰認為，中國正在開發一種具備核武能力的遠程轟炸機，如果成功，便能夠與美國、俄羅斯匹敵，成為在空、海、陸都擁有核武器的國家。

美國智庫「戰略與國際研究中心」資深研究員葛來儀（Bonnie S. Glaser）表示，在抗衡中國方面，美國一直缺乏有效率的戰略。她認為夏納翰的舉措有些過時，美國追趕的進度也是緩慢的。

然而，也有部分專家覺得夏納翰過度誇大中國的威脅。華府智庫「卡托研究所」（Cato Institute）國防和外交政策研究部門副主席普瑞布爾（Christopher Preble）就說，確實要仔細探究中國帶來哪些具體威脅，但他不打算把中國視為安全問題。