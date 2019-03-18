至少40人受害！19歲女遭「熟人」車上性侵拍片　超過5部在網上瘋傳

▲印度女性。（圖／美聯社／示意圖，非當事人）

國際中心／綜合報導

印度一名19歲少女先前遭到一群男子帶上車性侵，而其中一名男子更是她認識的人，還用手機將這一切都記錄下來；在她報警之後，目前已經有4名男子遭到逮捕，警方更從這些人的手機中發現超過40部女性的「受害影片」，更可惡的是，有些影片已經在社群媒體上流傳，許多受害者更已經被識別出身分。

根據外媒報導，這起事件發生在印度南部的坦米爾納杜邦（Tamil Nadu），當地警方表示，這些犯案男子與大學女學生交朋友，然後在見面後將人性侵並拍下穎便，以便藉機敲詐勒索。一名19歲受害少女表示，自己在一輛車上被侵犯，她其中一名男性認識，而該名男子還在她受害時拿著手機將過程記錄下來。

警方循線逮捕了4名男子，並在他們的手機中發現超過40部女性受害影片，其中至少有5部已經在網路上被發布，目前正在利用這些影片找出其他受害者。這起事件的爆發，也引起了印度學生跟婦女權利運動者的抗議，並要求警方迅速調查該起性侵案件，同時還希望能保護其他受害者的身分，因為許多人已經透過被發布的影片識別出來。

參與抗議活動21歲的研究生帕博哈克（Prabhakar）表示，在印度許多地區，女孩要走出家門上大學是一件大事，這樣的案件發生很有可能會導致女性的活動再次受到限制；看到一個女孩乞求性侵犯讓她離開的影片，令人感到害怕。

報導中指出，近年來印度警方接獲女性遭受侵犯的報案量猛增，自從2012年的德里公車性侵案後，有關性侵案的案件數量一直在持續上升，從2007年到2016年增加了83%；根據政府所統計的數據，2016年時，每小時至少發生4起性侵案。性暴力在印度仍是一大禁忌話題，受害者常常會因為羞恥或是害怕報復，而不敢報案。