印尼龍目島5.4地震！「爆發山崩」2人死亡　40遊客受困　

▲龍目島17日發生地震引起山崩，目前已知有2人不幸罹難。（示意圖與本文無關／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

印尼知名觀光島嶼龍目島17日下午發生了一起規模5.4地震，導致島嶼北側一處Tiu Kelep瀑布景點發生山崩，西努沙登加拉省（West Nusa Tenggara）災害管理機構表示，地震發生時至少有40名旅客在參觀瀑布，目前已經有2人不幸死亡，救援仍在持續進行。

綜合媒體報導，印尼龍目島17日下午發生規模5.4地震，震央位在東龍目島地區，震源深度約20公里。西努沙登加拉省救災機構主管羅姆（Muhammad Rum）指稱，今天有兩場5級以上地震撼動龍目島，地震造成島嶼北側Tiu Kelep瀑布發生山崩，導致約40名（部分媒體指35名）正在參觀瀑布的旅客受困。

羅姆表示，地震發生後，搜救單位和衛生部門立刻出動救護車，醫護和搜救人員正安置受害者並提供協助，目前已經有19人獲救、2人死亡，死者及獲救者的國籍仍在釐清。羅姆說，「我們希望所有人都能平安活下來，但是現在我們還無法確認，救援行動仍在進行。」

此外，首名罹難者證實是星洲日報副執行總編輯戴秀琴，她也是馬來西亞另一份報紙「中國報」總編輯張映坤的太太，她這次帶兒子與朋友出團到龍目島旅行，但不料碰上了死亡意外，兒子目前也受傷送醫。此團共有28名團員，同團仍有6人失蹤。

根據了解，龍目島2018年發生的一系列地震，就造成了大約500人死亡，建築及基礎建設毀損，估計損失約5億美元（約新台幣154億元）。除了龍目島地震，印尼最東端的巴布亞省（Papua）也因暴雨引發山崩，造成至少58人死亡、數十人受傷，超過4千人被迫離開家園。

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