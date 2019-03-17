狂熱女老師教室上鎖「用酒逼迫獻身」　男同學深感羞辱輕生

▲惠特克在教室騷擾學生。圖為教室示意圖。（圖／取自pixabay）



國際中心／綜合報導

美國內華達州42歲已婚女老師惠特克（Tennille Whitaker）曾威脅多名未成年學生與她發生關係，根據法庭文件披露，其中18歲的少年麥迪遜（Corbin Madison）因為自覺遭到羞辱，便在女教師被逮捕的1年後輕生。少年的父親如今控告學區的相關負責人，要求4.5萬美元（約台幣140萬元）的賠償金。

《鏡報》報導，惠特克本身育有2名孩子，她卻對學校人員與學生伸出魔爪，去年10月被判處20年徒刑，有家長曾看到她在教室與學生發生關係。根據訴訟文件，受害學生共有4人，麥迪遜與另一名未成年少年被要求與惠特克見面，女方會給少年酒精飲料，藉此換取讓她滿足的行為，只要對方拒絕她的要求，她便會大發雷霆。

即使惠特克後來遭到判刑，麥迪遜仍難以走出被羞辱的傷痛，他感到憂鬱與困窘，後來選擇結束自己的生命，在他輕生前，學區其實已知悉女教師的行為，但並未採取措施保護學生。

有警衛曾在2017年投訴惠特克與學生躲在上鎖的教室，裡面沒有開燈；還有老師向校長報告，她聲稱有張相片能證明惠特克與學生發生不當關係。然而，該學區與校長卻試圖隱瞞醜聞，學區拒絕發表評論。

據了解，惠特克尚未被逮捕前還是可以教書，顯現校方的包庇行為，她經常出入的教室位於走廊盡頭，裡面只有一扇窗戶，後方還有一處隱密的「閱讀區」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。