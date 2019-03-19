浪漫又治癒！南韓大創超美「蜜桃色」系列　連3C控的錢包也守不住

▲南韓大創推「Peach Lover」系列 蜜桃腮紅、造型粉撲美翻。（圖／翻攝自IG＠daisolife）

編輯／Ping 圖／翻攝自Instagram「＠daisolife、daiso_designlab」

南韓大創以「Peach Lover」為主題，推出一系列粉嫩嫩的蜜桃色商品，從蜜桃腮紅、刷具套組到隨身水壺，每一款都讓人好想帶回家，擁有少女心的人更是無法抗拒～恐怕下個月又要吃土啦。

＃「Peach Lover」美妝組

從蜜桃造型粉撲到刷具每一款都讓女孩們失心瘋，怎麼忍心把它們留在南韓呢，帶回家比較安全（藉口）～其中還有超甜美的打亮與蜜桃腮紅，想要畫出超美的春季蜜桃妝就不能錯過這系列。

手拿鏡、打亮、腮紅 南韓售價為2000圓（約NT$55），手拿鏡 南韓售價為3000圓（約NT$80），刷具組 南韓售價為5000圓（約NT$135），其他美妝產品 南韓售價為1000圓（約NT$25）。

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▲蜜桃色刷具超美的！（圖／翻攝自IG＠daisolife）

＃「Peach Lover」化妝包

還有這幾款超可愛的透明化妝包，尤其是蜜桃小圓包，即使不用來裝化妝品，拿來當春天的穿搭配件也很合適。

▲透明蜜桃小圓包也適合小旅行。（圖／翻攝自IG＠daisolife）

＃「Peach Lover」3C小物

這系列不僅燒到愛美女孩們，就連3C控的錢包也不保了～此次「Peach Lover」還有推出實用的鍵盤、滑鼠、滑鼠墊與捲線器，讓大家在用電腦時也能美美Der。

電腦鍵盤 南韓售價為5000圓（約NT$135），滑鼠（有線、無線同價）5000圓（約NT$135） ，滑鼠墊、捲線器 南韓售價為1000圓（約NT$25）。

▲快把家中的鍵盤與滑鼠也換上超美蜜桃色。（圖／翻攝自IG＠daiso_designlab、＠daisolife）

＃「Peach Lover」日常用品

看來這是幫日常用品換季的概念啊～既然春天到了，就換上蜜桃系列小物吧。從隨身水壺、環保餐具午餐盒到屁墊，讓生活被滿滿的蜜桃包圍（這甜蜜的負擔我可以～），價格親民，就算整套全包也不誇張，所以下次去南韓旅遊時別忘了到當地的大創掃貨。

隨身水壺、水杯 南韓售價為1000～3000圓（約NT$25～80），環保餐具午餐盒 南韓售價為3000圓（約NT$80），澡球（兩球）、髮帶 南韓售價為2000圓（約NT$55），地墊 南韓售價為3000圓（約NT$80），海綿屁墊 南韓售價為5000圓（約NT$135）

▲蜜桃色日常用品，很療癒。（圖／翻攝自IG＠daisolife）

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