超甜蜜訂婚鑽戒～「小熊維尼」趴鑽石上讓妳點頭SAY YES

天啊!又是「小熊維尼」~同樣與日本珠寶品牌「K.UNO」合作,推出兩款小熊維尼結婚戒與訂婚戒,如果你的未婚妻是維尼控,那麼這款戒指絕對可以讓你求婚超順利,就算不是維尼控,低調甜美的設計也非常討喜。

#Winnie the Pooh “ Very Merry Forest ” 訂婚戒指

大家還記得小熊維尼最愛吃的食物嗎?沒錯,就是蜂蜜!貪吃的他,總是會爬到樹上找尋甜美的蜂蜜,「K.UNO」就將那一幕設計成這款戒指,木紋造型的指環,還有小熊維尼趴在戒台上,彷彿鑽石就是他最愛的蜂蜜,就像你們甜蜜的愛情。

▲訂婚戒指 日本含稅售價為128,000圓(約NT$35,300),價格會隨著指環材質的不同而改變。(圖/翻攝自k-uno.co.jp)

#Winnie the Pooh “ Very Merry Forest ” 結婚戒指

在這款婚戒外側上有刻著「Time spent together is time well spent」的字樣,意思就是「一起度過的時間就是美好時光」,是款有著特別意義與浪漫的戒指。另外,在戒內還有刻上維尼與克里斯多弗羅賓的剪影,如果你是粉絲,一定知道他們兩人最真摯的情感,同樣也能代表著你們最深厚的感情。

▲結婚戒指日本含稅售價為(女)80,000圓/(男)95,000圓(約NT$22,065/NT$26,200),價格會隨著指環材質的不同而改變。(圖/翻攝自k-uno.co.jp)

