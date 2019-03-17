清真寺喋血案前9分鐘　凶嫌「屠殺宣言」挑釁紐國總理

▲紐西蘭總理阿爾登在案發前9分鐘收到兇嫌的「屠殺宣言」。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

紐西蘭清真寺周五發生嚴重喋血案，造成50人不幸死亡，多人輕重傷，而紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今日表示，在悲劇發生之前，凶嫌曾寄給他一封「屠殺宣言」，也是30幾人其中一個收到的。

阿爾登提到，攻擊案發生前9分鐘，總理辦公室曾收到一封來自凶嫌寄來的宣言，且有30多人都受到同樣的訊息，但內容並沒有提到地點，也沒有任何具體細節。她說，他在收到訊息後的兩分鐘轉交給維安單位處理，還是無法阻擋災難。

紐西蘭基督城市中心的2座清真寺15日發生槍擊案，凶嫌瘋狂朝民眾掃射，嗆說因為太多目標所以瞄不準，更病態開臉書直播長達17分鐘的犯案過程，震驚全世界。

根據路透社報導，阿爾登指出，臉書營運長桑德柏格（Sheryl Sandberg）已對這次槍擊案表示哀悼之意，並將與他討論如何改善臉書直播功能，防止恐怖血腥影片在網上瘋傳。

28歲澳洲籍凶嫌塔倫（Brenton HarrisonTarrant）疑似是極右勢力的白人至上主義分子，被控謀殺罪，昨日首度出庭未做答辯還押，預計4月5日再度出庭。

另外，阿爾登表示，將會修正紐西蘭槍支管理法案，並查出當局未注意的兩款極右主義分子所擁有的半自動化武器。

