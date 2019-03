硬闖馬路！三寶跨坐護欄「玩骨牌」整片倒塌　右腳卡住糗翻

▲男子躺在路上好幾秒。(圖/翻攝自LADbible臉書)



國際中心/綜合報導

經常上傳搞笑影片的粉專LADbible日前貼出1段約40秒的影片,其中一名被打上馬賽克的男子想要穿越馬路,他直接走到道路中間試圖跨越柵欄,怎料護欄卻整片像骨牌般倒塌,一度影響到其他行車,也引發路人圍觀,所幸最後他並無大礙。

這段影片至今獲得11萬個讚,穿著一身黑的男子一手拿著雨傘穿越馬路,完全不顧後方來車,舉動相當危險,接著他跨坐在護欄上方等待,沒想到重心不穩突然往後跌,護欄也跟著倒下,而他的右腳還卡在欄杆中無法抽身。

護欄遭到破壞後,後方來車一度卡住不動,可見男子的三寶行為已造成困擾,其他路人也紛紛走到馬路查看狀況。男子最後默默起身,但看著地上的柵欄似乎束手無策,影片則在尷尬的氛圍下結束。

對此,網友普遍認為男子的行徑很愚蠢,有人就說「這種羞恥感會殺了我」、「如果是我,我希望地板把我吞噬進去」、「他一定很會玩骨牌」。

He didn't really think this one through...