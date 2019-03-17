激戰神級女優「連拍7天差點死去」！台男噴25K身分曝光：超緊張興奮

▲台灣男性素人大戰日本女優，深受網友關注。（圖／翻攝自playno1）

國際中心／綜合報導

臉書粉絲團「中指通」2018年底替日本知名片商策畫的「台灣粉絲專屬感謝祭」徵人，提供台灣男性素人體驗男優工作的機會，只要付出報名費2萬5000元，就能和甜美女優水嶋愛麗絲、雨宮凛等女優合作拍片。最新消息曝光，這兩名「台灣汁光」身分都是普通的上班族，，分別是20多歲和40歲，拍攝的當下超緊張又興奮，「連拍7天差點死去。」

「中指通」和「一劍浣春秋」日前在臉書上PO文透露，被日本片商選中的2位「台灣汁光」已經和女優拍完片，作品之後將會用網路配信的方式曝光，而女主角就是甜美系的水嶋愛麗絲，以及擁有H罩杯豐滿上圍的雨宮凛，現場的側拍照也跟著流出，讓不少男性粉絲羨慕不已。

據了解，要和日本女優拍片代價不小！這2位「台灣汁光」除了要先支付2萬5000元的參加費用外，到了日本當地的食宿、交通都要自掏腰包，且這次參與還是「無酬演出」，一分一毫的酬勞都拿不到，因此在網路上深受網友關注。

「一劍浣春秋」對此表示，已經查證過活動的真實性，這其實是一種「募資性活動」，和以往片商徵人支援拍攝的性質不同，必須由參與者集資支付拍攝的場地費和女優演出的費用，因此才會事先向報名者收費。

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▲「中指通」在批踢踢發表活動感想。（圖／翻攝自批踢踢）

如今拍攝活動結束，「中指通」也在批踢踢上透露拍攝AV的辛勞。他直言，他們一大早先在攝影棚集合，等到收尾時已經是半夜12時；其中，最辛苦的拍攝工作在海島，「連拍7天差點死去」整個行程讓人爆累，「這真的不是單純的『把打炮拍成片子』而已。」

「中指通」舉例，現場也有找來專業男優撐場，怎麼知道他是專業的？因為現場一直睡。據了解，男優是很消耗體力的工作，所以他們找到空檔就會補眠，一起床又能進入狀況，非常厲害。他也強調，兩人的「戰後感想」也會在作品中詳盡闡述，正片近期會發行，但確切時間仍在討論中。

「中指通」提到，整個拍攝過程最困難的地方就是「中出」，光是拍特寫就NG好幾次「真的還滿需要技巧的」，並透露未來還會有相關活動。「中指通」這篇感想文讓許多鄉民推爆，從之前的諷刺「這實在有夠虧」、「付錢去給人家賺」的心態轉變成「你說的讓我有點心動」、「下次請先通知我」。

另外根據《三立新聞網》報導，「中指通」透露，此次的報名人數相當踴躍，也有很多報名者詢問細節，而為了順利拍攝，最後選出2名台灣男性，都是普通上班族，一人20多歲、一人年約40歲；單就觀察，他們當下給人的感覺是「既興奮又緊張」。至於2萬5000元的用途，「中指通」也表示，這筆費用是保證參加者準時出現，若是有狀況，也是預備演員的成本。